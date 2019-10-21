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Киянам радять довго не гуляти: у частині міста погіршилося повітря

Понеділок, 21 жовтня 2019, 14:04

У частині Києва спостерігається високий рівень забруднення повітря у зв’язку з пожежами на торфовищах в Обухівському районі.

Джерело: пресслужба Київської адміністрації  

Дослівно: "Наразі в селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 га торфовищ, гасіння продовжується. Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі м. Києва".

Деталі: Наразі на місце направили "Київський лабораторний центр МОЗ України" та лабораторію КАРС "Київська служба порятунку" для проведення замірів. 

 
скриншот з Saveecobot.com 

Столичним жителям у випадках задимленості радять:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
  • не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

У випадку, якщо з’являється задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Передісторія: 

  • Сайт Saveecobot.com публікує інформацію про вміст шкідливих речовин у повітрі міст. У Києві більшість районів забарвлені жовтим та оранжевим, деякі – навіть червоним кольором, що свідчить про високий рівень забруднення повітря.
  • Користувачі соцмереж, публікуючи знімки NASA з космосу, писали, що над Україною нависла найвища концентрація CO в Європі або й у світі.
  • Але прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що поки не має інформації про наявність небезпечних речовин у повітрі в Україні.

Українська правда
Теми: Київекологія
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