Киянам радять довго не гуляти: у частині міста погіршилося повітря

У частині Києва спостерігається високий рівень забруднення повітря у зв’язку з пожежами на торфовищах в Обухівському районі.

Джерело: пресслужба Київської адміністрації

Дослівно: "Наразі в селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 га торфовищ, гасіння продовжується. Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі м. Києва".

Деталі: Наразі на місце направили "Київський лабораторний центр МОЗ України" та лабораторію КАРС "Київська служба порятунку" для проведення замірів.

Столичним жителям у випадках задимленості радять:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

У випадку, якщо з’являється задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

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