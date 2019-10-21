Киевлянам советуют долго не гулять: в части города ухудшился воздух

В части Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха в связи с пожарами на торфяниках в Обуховском районе.

Источник: пресс-служба Киевской администрации

Дословно: "Сейчас в селе Романков, что в Обуховском районе, горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева".

Детали: Сейчас на место направили "Киевский лабораторный центр МОЗ Украины" и лабораторию КАРС "Киевская служба спасения" для проведения замеров.

Столичным жителям в случаях задымленности советуют:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

не гулять под дождем, а если попали под дождь – при первой возможности принять душ.

В случае если появляется одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Предыстория: