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Киевлянам советуют долго не гулять: в части города ухудшился воздух

Понедельник, 21 октября 2019, 14:04

В части Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха в связи с пожарами на торфяниках в Обуховском районе.

Источник: пресс-служба Киевской администрации

Дословно: "Сейчас в селе Романков, что в Обуховском районе, горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева".

Детали: Сейчас на место направили "Киевский лабораторный центр МОЗ Украины" и лабораторию КАРС "Киевская служба спасения" для проведения замеров. 

 
Скришот с Saveecobot.com 

Столичным жителям в случаях задымленности советуют:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
  • не гулять под дождем, а если попали под дождь – при первой возможности принять душ.

В случае если появляется одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Предыстория:

  • Сайт Saveecobot.com публикует информацию о содержании вредных веществ в воздухе городов. В Киеве большинство районов окрашены желтым и оранжевым, некоторые – даже красным цветом, что свидетельствует о высоком уровне загрязнения воздуха.
  • Пользователи соцсетей, публикуя снимки NASA из космоса, писали, что над Украиной нависла самая высокая концентрация CO в Европе, а то и в мире.
  • Однако премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока не располагает информацией о наличии опасных веществ в воздухе в Украине.

Украинская правда
Темы: Киевэкология
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