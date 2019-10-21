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Нічого аномального в повітрі влада поки не бачить

Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:27

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук поки не має інформації про наявність небезпечних речовин у повітрі в Україні.

Джерело: брифінг Гончарука

Пряма мова: "З приводу аномального CO2 – я так розумію, ви про повідомлення в інтернеті – ми зараз розбираємося з цим. Попередньо мені доповіли, що за офіційними нашими даними у нас у повітрі нічого аномального не спостерігається і якість повітря зараз у межах ГДК – гранично допустимої концентрації. Тобто ніяких аномальних перевищень чогось небезпечного в повітрі ми, за офіційними даними, жодних не бачимо.

Але з огляду на те, що така інформація з'явилася – ми зараз розбираємося, яка в них методологія, що насправді вони оцінювали, що ці картинки насправді означають. І я думаю, що протягом найближчого часу ми вийдемо з офіційною комунікацією з цього приводу".

Гончарук наголосив: "Ми цей сигнал помітили, ми зараз намагаємося дати йому оцінку: з чого вони виходили, чому саме так. Офіційного підтвердження і офіційних даних, які би давали мені підстави вважати, що в Україні щось аномальне коїться з повітрям, у мене немає зараз  

Ми перевіряємо. Можливо, наші служби погано працюють, чи малюнки були неправильно інтерпретовані .ми незабаром вийдемо з комунікацією з цього приводу"

Деталі: Сайт Saveecobot.com публікує інформацію про вміст шкідливих речовин у повітрі міст. У Києві більшість районів забарвлені жовтим та оранжевим, деякі – навіть червоним кольором. 

Рівень забруднення повітря
Рівень забруднення повітря
saveecobot.com

Середина жовтня видалася теплою й сухою, але ранками Україну огортають тумани. Київ останніми днями подекуди тоне у смогу.

Користувачі соцмереж, публікуючи знімки NASA з космосу, писали, що над Україною нависла найвища концентрація CO в Європі чи й у світі.

Передісторія:

  • У попередні роки в жовтні деякі кияни також панікували через смог.
  • Представники влади пояснювали, що смог у Києві пов’язаний із осіннім перепадом температур, а вміст шкідливих речовин підвищений лише у місцях скупчення машин – і це характерно для усіх мегаполісів.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаекологіяГончарук
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