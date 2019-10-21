"Голос" бунтує проти зняття недоторканності за законом від "Слуги народу"

Партія "Голос" подала у Верховну Раду і вимагатиме ухвалити альтернативний законопроєкт №2237-1 про зняття депутатської недоторканності.

Джерело: прес-служба партії "Голос"

Дослівно: "Монобільшість від "Слуги народу" хоче запровадити "контрольовану" недоторканність народних депутатів. Саме це передбачає поданий народними депутатами від "Слуги народу" законопроєкт №2237.

Цей законопроєкт дає право розпочати кримінальне провадження проти депутата лише одній посадовій особі – генеральному прокурору".

Деталі: Інші правоохоронні органи втрачають можливість навіть розпочати кримінальні провадження щодо нардепів.

У зв’язку з цим партія "Голос" вимагатиме ухвалити альтернативний законопроєкт №2237-1, підготовлений та зареєстрований 18 жовтня народною депутаткою Олександрою Устіновою.

Пряма мова Устінової: "За законопроектом "слуг", якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові та з ножем – його не зможуть затримати. Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин в реєстр, потім провести слідчі дії, а вже потім генпрокурор вручить підозру народному обранцю, а потім потрібно з’їздити в суд і отримати дозвіл на затримання депутата".

У партії також опублікували "ключові відмінност двох законопроєктів":

Законопроєкт "Слуги народу":

Недоторканність для всіх крім, генпрокурора. Зокрема, зміни плануються до (ч.1 ст. 4822 КПКУ – відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, вносяться до ЄРДР генпрокурором (в. о. генпрокурора) у порядку, встановленому цим кодексом).

Всі дозволи на будь-які слідчі дії щодо народного депутата (обшук, прослушка, тощо) можуть братися в суді виключно генеральним прокурором, а не слідчим прокурором, як це передбачено зараз.

Зміни плануються до (ч. 7 ст. 36 КПК – генпрокурор (в. о. генпрокурора), його заступник, керівник обласної прокуратури повідомляють про підозру особам, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

У випадках, передбачених цим кодексом, генпрокурор (в. о. генпрокурора) підтримує клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи нардепа.

А також ч. 2 ст. 4822 КПК - клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути підтримані генпрокурором (в. о. генпрокурора).

Законопроєкт "Голосу":

Під час вчинення народним депутатом насильницького злочину чи такого який призвів до смерті людини (наприклад п’яний ДТП летальний випадок) - народного обранця можна затримати відразу на місці.

Злочини народних депутатів повинні розслідувати всі правоохоронні органи в залежності від підслідності. Якщо це корупційні злочини - це справа НАБУ, якщо інші - ДБР.

Отримувати дозволи на слідчі дії в суді має право той прокурор, який веде справу, а не лише генпрокурор.

Відзначимо, що тексту альтернативного законопроєкту від партії "Голос" на сайті Ради наразі немає.

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