"Голос" бунтует против снятия неприкосновенности по закону от "Слуги народа"

Партия "Голос" подала в Верховную Раду и потребует принять альтернативный законопроект №2237-1 о снятии депутатской неприкосновенности.

Источник: пресс-служба партии "Голос"

Дословно: "Монобольшинство от "Слуги народа" хочет ввести "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов. Именно это предусматривает поданный народными депутатами от "Слуги народа" законопроект №2237.

Напомним: