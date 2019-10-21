"Голос" бунтует против снятия неприкосновенности по закону от "Слуги народа"

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Понедельник, 21 октября 2019, 14:54

Партия "Голос" подала в Верховную Раду и потребует принять альтернативный законопроект №2237-1 о снятии депутатской неприкосновенности.

Источник: пресс-служба партии "Голос"

Дословно: "Монобольшинство от "Слуги народа" хочет ввести "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов. Именно это предусматривает поданный народными депутатами от "Слуги народа" законопроект №2237.

Напомним:

  • 4 октября Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", что в том числе дающий право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.
  • В то же время нардепы оставили за собой иммунитет - разрешение на обыск или прослушивание должна предоставлять Верховная Рада.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада Слуга народа Голос неприкосновенность законодательство


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