У Кличка кажуть, що за кілька днів погане повітря піде

В Київській міській державній адміністрації вказують, що у вівторок в Києві збережеться погана якість повітря.

Про це сказав на брифінгу у понеділок начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

"Ми вже отримали штормове попередження про туман вранці 200-500 метрів (у вівторок – ред.). Тому і якість повітря буде дуже погана", - сказав він.

Водночас начальник відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко сказав, що "смертельно небезпечних" показників немає.

"Є перевищення, вони завислі, вони перебувають в місті. Але того щоб запаморочення і летальні випадки… такої небезпеки немає", - сказав він.

"Я спілкувався з директором Центральної геофізичної обсерваторії Олександром Косовцем. Він сказав, що десь біля тижня потрібно, щоб знизилась температура і вона вирівнялась – те що вночі і те що вдень – і трошки щоб повітряні маси перемістилися і розсіялися далі за Київською областю", - додав Савченко.

Перед цим він розповів, що у Києві через відсутність вітру зараз спостерігаються "завислі речовини".

"Навколо Києва в тому числі спостерігаються деякі пожежі… В місті Києві станом на 18 жовтня перевищення рівня СО не було, окрім проспекту Перемоги… перевищення було на 3,5%. Значних перевищень немає. Це звичайна для цієї пори року ситуація, коли є температурні інверсії, в приземному шарі накопичується шкідливі речовини. Місто живе, є викиди в атмосферу, і від автомобільного транспорту, викиди підприємств і, в тому числі, спалення листя… що робити не можна", - сказав він.

Чиновники також сказали, що маски можуть рятувати від великого пилу, але від продуктів горіння вони не рятують. Вони порадили киянам не перебувати біля великих автодоріг, коли на них утворився затор і більше бувати у зелених зонах.

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