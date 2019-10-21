У Кличко говорят, что через несколько дней плохой воздух уйдет

В Киевской городской государственной администрации указывают, что во вторник в Киеве сохранится плохое качество воздуха.

Об этом сказал на брифинге в понедельник начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

"Мы уже получили штормовое предупреждение о тумане утром 200-500 метров (во вторник - ред.). Поэтому и качество воздуха будет очень плохим", - сказал он.

В то же время начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко сказал, что "смертельно опасных" показателей нет.

"Есть превышение, они зависшие, они находятся в городе. Но того чтобы головокружение и летальные случаи... такой опасности нет ", - сказал он.

"Я общался с директором Центральной геофизической обсерватории Александром Косовцом. Он сказал, что где-то около недели нужно, чтобы снизилась температура и она выровнялась - то что ночью, и то днем ​​- и немножко чтобы воздушные массы переместились и рассеялись дальше Киевской области", - добавил Савченко.

Перед этим он рассказал, что в Киеве из-за отсутствия ветра сейчас наблюдаются "зависшие вещества".

"Вокруг Киева в том числе наблюдаются некоторые пожары... В городе Киеве по состоянию на 18 октября превышение уровня СО не было, кроме проспекта Победы... превышение было на 3,5%. Значительных превышений нет. Это обычная для этого времени года ситуация, когда есть температурные инверсии, в приземном слое накапливается вредные вещества. Город живет, есть выбросы в атмосферу, и от автомобильного транспорта, выбросы предприятий и, в том числе, сжигание листьев... чего делать нельзя", - сказал он.

Чиновники также сказали, что маски могут спасать от крупной пыли, но от продуктов горения они не спасают. Они посоветовали киевлянам не находиться возле крупных автодорог, когда на них образовалась пробка и больше бывать в зеленых зонах.

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