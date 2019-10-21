Бійці "Азову" відповіли на ініціативу в США прирівняти їх до терористів

Полк "Азов" розцінює ініціативу 40 членів Палати Представників США, щодо внесення полку до числа терористичних організацій, як інформаційну атаку на Україну.

Джерело: офіційний сайт полку "Азов"

Дослівно: "Керівництво полку "Азов" заявляє, що дане звернення є нічим іншим, як інформаційною атакою на Україну, її суверенітет та державну безпеку".

"Полк "Азов", як офіційна структура Національної гвардії, підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України та Генеральному штабу, тож ми вважаємо, що прирівнюючи "Азов" до терористів, 40 членів Палати Представників США прирівняли до терористів усі інші українські підрозділи, які захищали Україну на фронті".

"Причину ж, яка нібито стала поштовхом до появи подібних звернень у США, вважаємо цілковитою нісенітницею, адже жодних доказів причетності підрозділу "Азов" до терористичних актів у Новій Зеландії ніколи не існували у природі, і є банальною брехнею та наклепом".

Деталі: В "Азові" вказали, що подібні заяви вже мали місце бути у США у 2015-16 роках і це нагадувало "витвір проросійської пропаганди".

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