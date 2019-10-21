Бойцы "Азова" ответили на инициативу в США приравнять их к террористам

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Понедельник, 21 октября 2019, 20:46

Полк "Азов" расценивает инициативу 40 членов Палаты Представителей США, о внесении полка к числу террористических организаций, как информационную атаку на Украину.

Источник: официальный сайт полка "Азов"

Дословно: "Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность".

"Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азова" к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте".

"Причину же, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовали в природе, и являются банальной ложью и клеветой".

Детали: В "Азове" указали, что подобные заявления уже имели место быть в США в 2015-16 годах и это напоминало "произведение пророссийской пропаганды".

Предыстория:

  • 40 членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретаря США Майка Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
  • Сейчас Палата представителей США насчитывает 435 членов.

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Темы: США армия


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