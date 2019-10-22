Зеленський вимагає детектор брехні для "слуг" із комітету Дубінського

Президент Володимир Зеленський та керівництво партії "Слуга народу" вимагають, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету Ради, та автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.

Джерело: співрозмовники УП у "Слузі народу", пост ексвіцепрем’єра Павла Розенка та пост нардепа СН Олександра Дубінського у Facebook

Деталі: За словами джерел УП, керівник фракції Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з такою вимогою до нього дзвонив президент.

Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотовиловця, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетьманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пряма мова Розенка: "Яка інтрига!! Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам від партії Слуга народу. Їх звинувачують в отриманні 30 тисяч доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроекту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні (поліграф)".

Деталі: Також про те, що Офіс президента наполягає на проходженні поліграфа "слугами народу" з фінансового комітету, писав нардеп, заступник голови фінансового комітету Ради Олександр Дубінський.

За його словами, ця вимога надійшла після звернення кількох нардепів, яким не сподобалось голосування членів комітету, "де було прийняте рішення про знищення монополії на оціночну діяльність і т.зв. "площадок Яценка" + демонополізацію ринку держзакупівель через систему Prozorro, а також зниження цін на участь у торгах + забезпечення прозорої роботи СЕТАМ/АРМА".

Дубінський додав, що готовий пройти детектор брехні щодо того, чи отримував він гроші за голосування. Він також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету.

Разом з тим, за його словами, детектор брехні мають пройти і співробітники ОПУ і депутати-автори "скандальних законопроектів". Таких проектів законів Дубінський нарахував 8 і опублікував їх у соцмережі разом з переліком їхніх авторів.

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