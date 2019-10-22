Президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

Источник: собеседники УП в "Слуге народа", пост экс-вице-премьера Павла Розенко и пост нардепа СН Александра Дубинского в Facebook

Детали: По словам источников УП, руководитель фракции Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с таким требованием к нему звонил президент.

Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотовиловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

Прямая речь Розенко: "Какая интрига!! Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам от партии Слуга народа. Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)".

Детали: Ранее о том, что Офис президента настаивает на прохождении полиграфа "слугами народа" с финансового комитета, писал нардеп, заместитель председателя финансового комитета Рады Дубинский.

По его словам, это требование последовало после обращения нескольких нардепов, которым не понравилось голосование членов комитета, "где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "Площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА".

Дубинский добавил, что готов пройти детектор лжи относительно того, получал ли он деньги за голосование. Он также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету.

Вместе с тем, по его словам, детектор лжи должны пройти и сотрудники ОПУ и депутаты-авторы "скандальных законопроектов". Таких проектов законов Дубинский насчитал 8 и опубликовал их в соцсети вместе с перечнем их авторов.

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