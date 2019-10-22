Зеленский требует детектор лжи для "слуг" из комитета Дубинского
Президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.
Источник: собеседники УП в "Слуге народа", пост экс-вице-премьера Павла Розенко и пост нардепа СН Александра Дубинского в Facebook
Детали: По словам источников УП, руководитель фракции Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с таким требованием к нему звонил президент.
Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотовиловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".
Прямая речь Розенко: "Какая интрига!! Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам от партии Слуга народа. Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)".
Детали: Ранее о том, что Офис президента настаивает на прохождении полиграфа "слугами народа" с финансового комитета, писал нардеп, заместитель председателя финансового комитета Рады Дубинский.
По его словам, это требование последовало после обращения нескольких нардепов, которым не понравилось голосование членов комитета, "где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "Площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА".
Дубинский добавил, что готов пройти детектор лжи относительно того, получал ли он деньги за голосование. Он также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету.
Вместе с тем, по его словам, детектор лжи должны пройти и сотрудники ОПУ и депутаты-авторы "скандальных законопроектов". Таких проектов законов Дубинский насчитал 8 и опубликовал их в соцсети вместе с перечнем их авторов.
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Предыстория:
- Так называемые "площадки Яценко" - это электронные площадки-посредники между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.
- Их создали нардепы, когда голосовали поправки при принятии бюджета на 2018 год.
- Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные и получают за это с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен.
- В августе 2018 "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу с "Возрождения" Антону Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
- В течение года отдельные депутаты вносили законопроекты, которые бы позволили эту "схему" ликвидировать, но до принятия так и не дошло.
- К этой инициативе вернулись после смены власти: группа депутатов от "Слуги народа" внесла новый законопроект, который позволяет избавиться от этой "коррупционной ренты".
- Однако не заинтересованные в изменениях бенефициары данной схемы перешли в контрнаступление и сумели убедить часть депутатов, в том числе парламентариев от "Слуги народа", бойкотировать этот процесс.
- Сейчас подозревают, что часть из них могла получить за это определенное "вознаграждение".