Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики пророкують теплу зиму

Вівторок, 22 жовтня 2019, 12:43
Синоптики пророкують теплу зиму

Згідно з прогнозами гідрометцентру, осіннє похолодання прийде в Україну з понеділка, 28 жовтня, а температура взимку буде вищою за норму.

Джерело: коментар директора Гідрометцентру Миколи Кульбіди агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "З понеділка (похолодання). Спочатку температура знизиться вдень до 5-10° в порівнянні з нинішніми 15-20°. Потім до кінця тижня будуть у нічні години спостерігатися заморозки, а денна температура близько 3-8° тепла".

Деталі: Кульбіда також зазначив, що пізніше в Україну ще прийде потепління, але вже не таке суттєве.

Що стосується прогнозів на зиму, директор Укргідрометцентру підкреслив, що, беручи до уваги кліматичні зміни, середня температура в зимовий період щорічно збільшується, і цього року вона буде вищою за норму.

У той же час Кульбіда утримався від прогнозу щодо снігових опадів узимку, зокрема, в період святкування Нового року та Різдва.

Пряма мова: "В минулому році зима за температурним режимом була вищою за норму, думаю, що ця ж тенденція збережеться і на цю зиму", - додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: