Синоптики пророкують теплу зиму

Згідно з прогнозами гідрометцентру, осіннє похолодання прийде в Україну з понеділка, 28 жовтня, а температура взимку буде вищою за норму.

Джерело: коментар директора Гідрометцентру Миколи Кульбіди агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "З понеділка (похолодання). Спочатку температура знизиться вдень до 5-10° в порівнянні з нинішніми 15-20°. Потім до кінця тижня будуть у нічні години спостерігатися заморозки, а денна температура близько 3-8° тепла".

Деталі: Кульбіда також зазначив, що пізніше в Україну ще прийде потепління, але вже не таке суттєве.

Що стосується прогнозів на зиму, директор Укргідрометцентру підкреслив, що, беручи до уваги кліматичні зміни, середня температура в зимовий період щорічно збільшується, і цього року вона буде вищою за норму.

У той же час Кульбіда утримався від прогнозу щодо снігових опадів узимку, зокрема, в період святкування Нового року та Різдва.

Пряма мова: "В минулому році зима за температурним режимом була вищою за норму, думаю, що ця ж тенденція збережеться і на цю зиму", - додав він.