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Синоптики предсказывают теплую зиму

Вторник, 22 октября 2019, 12:43
Синоптики предсказывают теплую зиму

Согласно прогнозам гидрометцентра, осеннее похолодание придет в Украину с понедельника, 28 октября, а температура зимой будет выше нормы.

Источник: комментарий директора Гидрометцентра Николая Кульбиды агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "С понедельника (похолодание). Сначала температура снизится днем до 5-10° по сравнению с нынешними 15-20°. Потом до конца недели будут в ночные часы наблюдаться заморозки, а дневная температура около 3-8° тепла".

Детали: Кульбида также отметил, что позднее в Украину еще придет потепление, но уже не такое существенное.

Что касается прогнозов на зиму, директор Укргидрометцентра подчеркнул, что, принимая во внимание климатические изменения, средняя температура в зимний период ежегодно увеличивается, и в этом году она будет выше нормы.

В то же время Кульбида воздержался от прогноза относительно снежных осадков зимой, в частности, в период празднования Нового года и Рождества.

Прямая речь: "В прошлом году зима по температурному режиму была выше нормы, думаю, что эта же тенденция сохранится и на эту зиму", - добавил он.

Темы: погода
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