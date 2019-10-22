Учасник акцій протесту в РФ просить політичного притулку в Україні

26-річний громадянин Росії просить притулку в Україні у зв’язку з політичними переслідуваннями в Росії за участь в акціях опозиції.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Згідно із повідомленням, громадянин Росії прибув у пункт пропуску "Сеньківка", що у Чернігівській області, 21 жовтня.

Під час проходження прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні.

У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту проти чинної влади.

Після проведення необхідних заходів прикордонники направили шукача притулку до органів Державної міграційної служби України.

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