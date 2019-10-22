Учасник акцій протесту в РФ просить політичного притулку в Україні
Вівторок, 22 жовтня 2019, 13:24
26-річний громадянин Росії просить притулку в Україні у зв’язку з політичними переслідуваннями в Росії за участь в акціях опозиції.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Деталі: Згідно із повідомленням, громадянин Росії прибув у пункт пропуску "Сеньківка", що у Чернігівській області, 21 жовтня.
Під час проходження прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні.
У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту проти чинної влади.
Після проведення необхідних заходів прикордонники направили шукача притулку до органів Державної міграційної служби України.
Нагадаємо:
- 13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на спрощення отримання громадянства України іноземцями, які захищали країну, та росіянами, яких на батьківщині переслідують через політичні переконання.