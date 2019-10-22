Участник акций протеста в РФ просит политического убежища в Украине

26-летний гражданин России просит убежища в Украине в связи с политическими преследованиями в России за участие в акциях оппозиции.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Согласно сообщению, гражданин России прибыл в пункт пропуска "Сеньковка", что в Черниговской области, 21 октября.

Во время прохождения пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

После проведения необходимых мероприятий пограничники направили искателя убежища в органы Государственной миграционной службы Украины.

Напомним: