Участник акций протеста в РФ просит политического убежища в Украине

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Вторник, 22 октября 2019, 13:24

26-летний гражданин России просит убежища в Украине в связи с политическими преследованиями в России за участие в акциях оппозиции.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Согласно сообщению, гражданин России прибыл в пункт пропуска "Сеньковка", что в Черниговской области, 21 октября.

Во время прохождения пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

После проведения необходимых мероприятий пограничники направили искателя убежища в органы Государственной миграционной службы Украины.

Напомним:

  • 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами, которые защищали страну, и россиянами, которых на родине преследуют по политическим убеждениям.

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Темы: Росcия свобода слова Пограничная служба Миграционная служба


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