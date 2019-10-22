Участник акций протеста в РФ просит политического убежища в Украине
Вторник, 22 октября 2019, 13:24
26-летний гражданин России просит убежища в Украине в связи с политическими преследованиями в России за участие в акциях оппозиции.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Детали: Согласно сообщению, гражданин России прибыл в пункт пропуска "Сеньковка", что в Черниговской области, 21 октября.
Во время прохождения пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине.
В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.
После проведения необходимых мероприятий пограничники направили искателя убежища в органы Государственной миграционной службы Украины.
Напомним:
- 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами, которые защищали страну, и россиянами, которых на родине преследуют по политическим убеждениям.