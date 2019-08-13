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Зеленський почав спрощувати отримання українського паспорта росіянами

Вівторок, 13 серпня 2019, 12:14
Зеленський почав спрощувати отримання українського паспорта росіянами

Джерело: указ президента, сообщение его Офиса

Президент Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на спрощення отримання громадянства України іноземцями, які захищали країну, та росіянами, яких на батьківщині переслідують через політичні переконання.

Деталі: Указ вносить зміни до чинного порядку подання заяв для отримання українського громадянства. 

В указі згадуються іноземці або особи без громадянства, які брали участь у захисті України, та росіяни, які зазнали політичних переслідувань.

Зокрема передбачено, що такі особи мають подати декларацію про відмову від попереднього громадянства.

Пізніше в Офісі президента уточнили, що президент звільнив переслідуваних росіяних і іноземних захисників України від необхідності подати зобов'язання припинити іноземне громадянство.

Також Зеленський доручив Кабміну розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект, який має спростити набуття громадянства України росіянами під переслідуванням та іноземними військовими.

Крім того, у тримісячний строк уряд має розробити законопроект про надання притулку.

Президент доручив Кабмінету міністрів "забезпечити оптимізацію процесу розгляду заяв громадян Російської Федерації про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та прийняття в установленому порядку відповідних рішень".

Слжба безпеки має перевірити дотримання Державною міграційною службою, Міністерством закордонних справ, дипломатичними представництвами та консульськими установами вимога закону у сфері громадянства.

Що було раніше: 27 червня Зеленський підписав указ про надання громадянства 14 особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. 18 липня, за указом президента, паспорт отримали ще 9 іноземних бійців.

Передісторія:

  • 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
  • Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.
  • Попередній президент Петро Порошенко заявив, що незаконна видача паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу – це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії там.
  • У Зеленського заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРосіягромадянство
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