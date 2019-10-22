У Києві затримали особу, яка за 150 тисяч продавала "зв’язки" в ОП
Правоохоронці затримали в Києві особу, яка намагалася заволодіти грошима кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київщини, переконавши його у наявності "зв’язків" в Офісі президента.
Джерело: Генпрокуратура
Деталі: За версією слідства, кандидат брав участь у проекті "LIFT".
Зловмисник переконав кандидата в тому, що має зв’язки в ОП, і намагався заволодіти 150 тисячами доларів США.
Його затримали під час одержання частини коштів, а саме близько 30 тисяч євро.
Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо:
- Команда президента Володимира Зеленського запустила проект Lift 27 травня.
- Проект має дозволити новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою.
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