У Києві затримали особу, яка за 150 тисяч продавала "зв’язки" в ОП

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 20:24

Правоохоронці затримали в Києві особу, яка намагалася заволодіти грошима кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київщини, переконавши його у наявності "зв’язків" в Офісі президента.

Джерело: Генпрокуратура

Деталі: За версією слідства, кандидат брав участь у проекті "LIFT".

Зловмисник переконав кандидата в тому, що має зв’язки в ОП, і намагався заволодіти 150 тисячами доларів США.

Його затримали під час одержання частини коштів, а саме близько 30 тисяч євро. 

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо:

  • Команда президента Володимира Зеленського запустила проект Lift 27 травня.
  • Проект має дозволити новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура Київ Офіс президента


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