Ліга Чемпіонів: "Манчестері Сіті", ПСЖ та "Тоттенгем" громлять своїх суперників у 3 турі

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Середа, 23 жовтня 2019, 00:34

У вівторок 22 жовтня у Лізі Чемпіонів пройшли стартові матчі 3 туру групового турніру.

У групі А французький ПСЖ з рахунком 5:0 на виїзді розгромив бельгійський "Брюгге". Хет-трик в цій зустрічі оформив Кіліан Мбаппе, що тільки відновився від травми.

В іншому матчі групи мадридський "Реал" в Стамбулі з мінімальним рахунком здолав "Галатасарай". Єдиний гол в цій грі ще в першому таймі забив німець Тоні Кроос.

Лондонський "Тоттенгем" в групі В знищив сербську "Црвену Звєзду", вигравши з рахунком 5:0.

У цій же групі мюнхенська "Баварія" мала проблеми в поєдинку з грецьким "Олімпіакосом". Німецька команда перемогла з рахунком 3:2.

У групі С, де грає донецький "Шахтар", "Манчестер Сіті" отримав свою третю перемогу. Англійці з рахунком 5:1 здолали італійську "Аталанту". Гості першими відкрили рахунок в грі. Дебютним голом за "Аталанту" відзначився українець Андрій Малиновський, який реалізував пенальті на 28-й хвилині матчі.

Після цього у ворота італійців залетіло п`ять м`ячів. Хет-трик оформив Рахім Стерлінг та дубль на рахунку Серхіо Агуеро. Українець Олександр Зінченко не грав в цій грі за "Манчестер Сіті" через травму.

Мадридський "Атлетико" в групі D переміг з рахунком 1:0 німецький "Байєр".

В іншому матчі групи туринський "Ювентус" зумів вирвати перемогу з рахунком 2:1 в зустрічі з московським "Локомотивом". Перемогу туринцям принесли два м`яча Пауло Дібала.

Українська правда

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Теми: футбол


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