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Лига Чемпионов: "Манчестер Сити", ПСЖ и "Тоттенхэм" громят своих соперников в 3 туре

Среда, 23 октября 2019, 00:34

Во вторник 22 октября в Лиге Чемпионов прошли стартовые матчи 3 тура группового турнира.

В группе А французский ПСЖ со счетом 5: 0 на выезде разгромил бельгийский "Брюгге". Хет-трик в этой встрече оформил Килиан Мбаппе, что только восстановился после травмы. 

В другом матче группы мадридский "Реал" в Стамбуле с минимальным счетом одолел "Галатасарай". Единственный гол в этой игре еще в первом тайме забил немец Тони Кроос.

Лондонский "Тоттенхэм" в группе В уничтожил сербскую "Црвену Звезду", выиграв со счетом 5: 0. 

В этой же группе мюнхенская "Бавария" имела проблемы в поединке с греческим "Олимпиакосом". Немецкая команда победила со счетом 3: 2.

В группе С, где играет донецкий "Шахтер", "Манчестер Сити" получил свою третью победу. Англичане со счетом 5: 1 одолели итальянскую "Аталанту". Гости первыми открыли счет в игре. Дебютным голом за "Аталанту" отличился украинец Андрей Малиновский, который реализовал пенальти на 28-й минуте матча. 

После этого в ворота итальянцев залетело пять мячей. Хет-трик оформил Стерлинг и дубль на счету Серхио Агуэро. Украинец Александр Зинченко не играл в этой игре за "Манчестер Сити" из-за травмы.

"Атлетико" в группе D победил со счетом 1: 0 немецкий "Байер". 

В другом матче группы туринский "Ювентус" сумел вырвать победу со счетом 2: 1 во встрече с московским "Локомотивом". Победу туринцам принесли два мяча Дибала.

Украинская правда
Темы: футбол
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