Тейлор: Трамп хотів заяви від Зеленського про розслідування щодо Байдена

Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Трамп пов’язував надання допомоги Україні із публічною заявою президента Володимира Зеленського розслідувати справу щодо компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на текст заяви Тейлора

Деталі: Крім цього, ще однією умовою для підтримки з боку Сполучених Штатів було розслідування буцімто втручання у президентські вибори 2016-го року в США з території України.

Відповідно до заяви Тейлора, про це йому повідомив Ґордон Сондланд, посол Штатів в ЄС, посилаючись на слова Трампа. Очільник Білого дому сказав йому, що хоче, щоб Зеленський публічно заявив, що Україна буде розслідувати вказані справи.

Нагадаємо: