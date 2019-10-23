Тейлор: Трамп хотів заяви від Зеленського про розслідування щодо Байдена
Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Трамп пов’язував надання допомоги Україні із публічною заявою президента Володимира Зеленського розслідувати справу щодо компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.
Джерело: "Голос Америки" з посиланням на текст заяви Тейлора
Деталі: Крім цього, ще однією умовою для підтримки з боку Сполучених Штатів було розслідування буцімто втручання у президентські вибори 2016-го року в США з території України.
Відповідно до заяви Тейлора, про це йому повідомив Ґордон Сондланд, посол Штатів в ЄС, посилаючись на слова Трампа. Очільник Білого дому сказав йому, що хоче, щоб Зеленський публічно заявив, що Україна буде розслідувати вказані справи.
Нагадаємо:
- У вересні демократи в Палаті представників розпочали формальну процедуру імпічменту президента США. Вони наполягають, що він міг тиснути на українське керівництво з метою ініціювання розслідування проти Джо Байдена, головного політичного опонента Трампа на президентських виборах у США.
- Адміністрація Трампа не співпрацює з розслідуванням, намагаючись заблокувати свідчення та документи.
- Комітет з питань розвідки Палати представників оприлюднив повістку, щоб примусити Тейлора дати свідчення після того, як Державний департамент наказав йому не з'являтися.
- Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення Трампа заморозити сотні мільйонів доларів допомоги Україні.
- 9 вересня Тейлор написав: "Знак, який ми подаємо українцям (і росіянам) рішенням про допомогу в сфері безпеки, є ключовим... Заморозивши цю допомогу, ми похитнули їхню віру в нас".
- Тейлор також додав: "Як я вже казав по телефону, мені здається безумством затримувати допомогу в обмін на послугу, пов'язану з політичною кампанією".
- Як відомо, Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у зловживанні зовнішньою політикою США для особистої вигоди.
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