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Тейлор: Трамп хотел заявления от Зеленского о расследовании по Байдену

Среда, 23 октября 2019, 01:21
Тейлор: Трамп хотел заявления от Зеленского о расследовании по Байдену

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Трамп связывал оказание помощи Украине с публичным заявлением президента Владимира Зеленского расследовать дело в отношении компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

Источник: "Голос Америки" с ссылкой на текст заявления Тейлора

Детали: Кроме этого, еще одним условием для поддержки со стороны Соединенных Штатов было расследование якобы вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году с территории Украины.

Согласно заявлению Тейлора, об этом ему сообщил Гордон Сондланд, посол Штатов в ЕС, ссылаясь на слова Трампа. Глава Белого дома сказал ему, что хочет, чтобы Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать указанные дела.

Напомним:

  • В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.
  • Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал повестку, чтобы заставить Тейлора дать показания после того, как Госдепартамент приказал ему не появляться.
  • Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.
  • 9 сентября Тейлор написал: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули веру в нас".
  • Тейлор также добавил: "Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией".
  • Как известно, Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в злоупотреблении внешней политикой США для личной выгоды.

Украинская правда
Темы: СШАТрампЗеленскийвиборыимпичмент
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