Тейлор: Трамп хотел заявления от Зеленского о расследовании по Байдену

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор во время показаний в Палате представителей заявил, что посол Штатов в ЕС Гордон Сондланд говорил ему, что поддержка Украины зависит от того, объявит публично президент Владимир Зеленский о расследовании в отношении компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Кроме этого, еще одним условием для поддержки со стороны Соединенных Штатов было расследование якобы вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году с территории Украины.

Согласно заявлению Тейлора, Сондланд сообщил, что Трамп сказал ему, что хочет, чтобы Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать указанные дела.

Напомним: