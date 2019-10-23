Тейлор: Трамп хотел заявления от Зеленского о расследовании по Байдену

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Трамп связывал оказание помощи Украине с публичным заявлением президента Владимира Зеленского расследовать дело в отношении компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

Источник: "Голос Америки" с ссылкой на текст заявления Тейлора

Детали: Кроме этого, еще одним условием для поддержки со стороны Соединенных Штатов было расследование якобы вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году с территории Украины.

Согласно заявлению Тейлора, об этом ему сообщил Гордон Сондланд, посол Штатов в ЕС, ссылаясь на слова Трампа. Глава Белого дома сказал ему, что хочет, чтобы Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать указанные дела.

Напомним: