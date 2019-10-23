ОБСЄ: вибухи на Донбасі почастішали

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Середа, 23 жовтня 2019, 02:51

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 жовтня зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші", у порівнянні з попередньою добою.

Джерело: звіт СММ

Деталі: Представники місії також зафіксували порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил і засобів поблизу Золотого.

Дослівно: "Обмеження свободи пересування патрулів СММ тривали, зокрема на блокпостах біля непідконтрольних урядові Заїченка, Безіменного, Соснівського та Шевченка."

Українська правда

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Теми: Донбас ОРДЛО ОБСЄ


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