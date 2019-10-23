ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
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Среда, 23 октября 2019, 02:51
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 21 октября зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины", по сравнению с предыдущими сутками.
Источник: отчет СММ
Детали: Представители миссии также зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств вблизи Золотого.
Дословно: "Ограничение свободы передвижения патрулей СММ продолжались, в частности на блокпостах в неподконтрольных правительству Заиченко, Безыменного, Сосновского и Шевченко."
Украинская правда
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