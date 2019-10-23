ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 21 октября зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины", по сравнению с предыдущими сутками.

Источник: отчет СММ

Детали: Представители миссии также зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств вблизи Золотого.

Дословно: "Ограничение свободы передвижения патрулей СММ продолжались, в частности на блокпостах в неподконтрольных правительству Заиченко, Безыменного, Сосновского и Шевченко."