У Північній Ірландії зняли заборону з абортів та одностатевих шлюбів

У Північній Ірландії втратили чинність закони, які забороняли аборти та одностатеві шлюби.

Джерело: Mirror

Деталі: Минулої ночі уряд Великобританії, до якої входить Північна Ірландія, підтвердив, що юридичні умови для легальних абортів будуть створені до 31 березня 2020 року.

Положення про одностатеві шлюби будуть затверджені не пізніше 13 січня наступного року.

Північна Ірландія була єдиною частиною Великобританії, яка не дозволяла одностатевих шлюбів.