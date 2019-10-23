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В Северной Ирландии сняли запрет с абортов и однополых браков

Среда, 23 октября 2019, 04:57

В Северной Ирландии утратили силу законы, которые запрещали аборты и однополые браки.

Источник: Mirror

Детали: Прошлой ночью правительство Великобритании, в которую входит Северная Ирландия, подтвердило, что юридические условия для легальных абортов будут созданы до 31 марта 2020 года.

Положение об однополых браках будет утверждено не позднее 13 января следующего года.

Северная Ирландия была единственной частью Великобритании, которая не разрешала однополых браков.

Украинская правда
Темы: Великобританиязаконодательство
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