Вибух у центрі Києва: загинув ветеран АТО "Сенсей", граната була в його руках
У результаті вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинув учасник АТО Віктор Дегтярьов "Сенсей" та охоронець офісної будівлі Михайло Микитин.
Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах, пресслужба поліції Києва
Пряма мова джерела УП: "Один з них ветеран АТО "Сенсей". І граната була його. Як кажуть свідки, граната була у нього в руках. Інший загиблий – охоронець Михайло Микитин".
Деталі: У пресслужбі поліції Києва імен не називають, лише підтвердили, що один загиблий учасник АТО.
За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
Поліція розглядає кілька версій того, що сталося, але основна – необережне поводження з вибуховим пристроєм.
Рештки гранати вилучили. Також поліція опитала свідків.
Дівчина, яка отримала поранення від вибуху, перебуває у лікарні, її стан не тяжкий.
Передісторія:
- Внаслідок вибуху гранати на вулиці Пушкінській у центрі Києва 22 жовтня загинуло двоє чоловіків, жінка отримала поранення.
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