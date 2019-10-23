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Вибух у центрі Києва: загинув ветеран АТО "Сенсей", граната була в його руках

Середа, 23 жовтня 2019, 08:54
Вибух у центрі Києва: загинув ветеран АТО Сенсей, граната була в його руках

У результаті вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинув учасник АТО Віктор Дегтярьов "Сенсей" та охоронець офісної будівлі Михайло Микитин.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах, пресслужба поліції Києва  

Пряма мова джерела УП: "Один з них ветеран АТО "Сенсей". І граната була його. Як кажуть свідки, граната була у нього в руках. Інший загиблий – охоронець Михайло Микитин". 

 
Фото з facebook Сергій Тищенко 

Деталі: У пресслужбі поліції Києва імен не називають, лише підтвердили, що один загиблий учасник АТО.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Поліція розглядає кілька версій того, що сталося, але основна – необережне поводження з вибуховим пристроєм.

Рештки гранати вилучили. Також поліція опитала свідків.

Дівчина, яка отримала поранення від вибуху, перебуває у лікарні, її стан не тяжкий.

Передісторія:

  • Внаслідок вибуху гранати на вулиці Пушкінській у центрі Києва 22 жовтня загинуло двоє чоловіків, жінка отримала поранення.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвибух
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