Взрыв в центре Киева: погиб ветеран АТО "Сэнсэй", граната была в его руках

В результате взрыва на улице Пушкинской в ​​центре Киева погиб участник АТО Виктор Дегтярев "Сэнсэй" и охранник офисного здания Михаил Никитин.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, пресс-служба полиции Киева

Прямая речь источника УП: "Один из погибших ветеран АТО "Сэнсэй". И граната была его. Как говорят свидетели, граната была у него в руках. Другой погибший – охранник Михаил Никитин".

Детали: В пресс-службе полиции Киева имен не называют, лишь подтвердили, что один погибший участник АТО.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Полиция рассматривает несколько версий случившегося, но основная – неосторожное обращение с взрывным устройством.

Остатки гранаты изъяли. Также полиция опросила свидетелей.

Девушка, которая получила ранения от взрыва, находится в больнице, ее состояние не тяжелое.

Предыстория: