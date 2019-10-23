Взрыв в центре Киева: погиб ветеран АТО "Сэнсэй", граната была в его руках
В результате взрыва на улице Пушкинской в центре Киева погиб участник АТО Виктор Дегтярев "Сэнсэй" и охранник офисного здания Михаил Никитин.
Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, пресс-служба полиции Киева
Прямая речь источника УП: "Один из погибших ветеран АТО "Сэнсэй". И граната была его. Как говорят свидетели, граната была у него в руках. Другой погибший – охранник Михаил Никитин".
Детали: В пресс-службе полиции Киева имен не называют, лишь подтвердили, что один погибший участник АТО.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.
Полиция рассматривает несколько версий случившегося, но основная – неосторожное обращение с взрывным устройством.
Остатки гранаты изъяли. Также полиция опросила свидетелей.
Девушка, которая получила ранения от взрыва, находится в больнице, ее состояние не тяжелое.
Предыстория:
- В результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в центре Киева 22 октября погибло двое мужчин, женщина получила ранение.