"Потрійні чутки": Білий дім відреагував на викривальні свідчення Тейлора
Білий дім назвав свідчення тимчасово повіреного США в Україні Вільяма Тейлора в рамках розслідування імпічменту "потрійними чутками" і наполягає на тому, що президент Дональд Трамп "не зробив нічого поганого".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Прессекретарка Стефані Грішем оприлюднила заяву у вівторок після того, як Тейлор розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, у якій працював син ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
Грішем наполягає на тому, що президент Трамп не вимагав ніякого quid pro quo – "послуги за послугу".
"Сьогодні були лише потрійні чутки і вибіркові витоки з політично заангажованих секретних слухань демократів за зачиненими дверима", - заявила вона.
Вона назвала розслідування нісенітницею та "наклепницькою кампанією".
Оглядачі у США вказують, що свідчення Тейлора загалом підтвердили бажання Трампа використати військову допомогу Україні як важіль тиску для початку розслідування щодо Байдена.
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Нагадаємо:
- Тиск президента США на президента України є предметом розгляду розслідування демократів у Палаті представників Конгресу щодо початку процедури імпічменту Трампу.
- Адміністрація Трампа не співпрацює з розслідуванням, намагаючись заблокувати свідчення та документи.
- 4 жовтня колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер під час свідчень в Конгресі заявив, що в українського уряду виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, натомість він не міг пояснити, чому це відбувається.
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