"Потрійні чутки": Білий дім відреагував на викривальні свідчення Тейлора

Білий дім назвав свідчення тимчасово повіреного США в Україні Вільяма Тейлора в рамках розслідування імпічменту "потрійними чутками" і наполягає на тому, що президент Дональд Трамп "не зробив нічого поганого".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Прессекретарка Стефані Грішем оприлюднила заяву у вівторок після того, як Тейлор розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, у якій працював син ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Грішем наполягає на тому, що президент Трамп не вимагав ніякого quid pro quo – "послуги за послугу".

"Сьогодні були лише потрійні чутки і вибіркові витоки з політично заангажованих секретних слухань демократів за зачиненими дверима", - заявила вона.

Вона назвала розслідування нісенітницею та "наклепницькою кампанією".

Оглядачі у США вказують, що свідчення Тейлора загалом підтвердили бажання Трампа використати військову допомогу Україні як важіль тиску для початку розслідування щодо Байдена.

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