"Тройные слухи": Белый дом отреагировал на обличительные показания Тейлора
Белый дом назвал показания временно поверенного США в Украине Вильяма Тейлора в рамках расследования импичмента "тройными слухами" и настаивает на том, что президент Дональд Трамп "не сделал ничего плохого".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Пресс-секретарь Стефани Гришэм обнародовала заявление во вторник после того, как Тейлор рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании в отношении компании Burisma, где работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена.
Гришэм настаивает на том, что президент Трамп не требовал никакого quid pro quo – "услуги за услугу".
"Сегодня были только тройные слухи и избирательные утечки из политически ангажированных секретных слушаний демократов за закрытыми дверями", - заявила она.
Она назвала расследования ерундой и "клеветнической кампанией".
Обозреватели в США указывают, что показания Тейлора в целом подтвердили желание Трампа использовать военную помощь Украине как рычаг давления для начала расследования по Байдену.
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Напомним:
- Давление президента США на президента Украины является предметом рассмотрения расследование демократов в Палате представителей Конгресса о начале процедуры импичмента Трампу.
- Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.
- 4 октября бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, вместо этого он не мог объяснить, почему это происходит.