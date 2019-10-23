"Тройные слухи": Белый дом отреагировал на обличительные показания Тейлора

Белый дом назвал показания временно поверенного США в Украине Вильяма Тейлора в рамках расследования импичмента "тройными слухами" и настаивает на том, что президент Дональд Трамп "не сделал ничего плохого".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Пресс-секретарь Стефани Гришэм обнародовала заявление во вторник после того, как Тейлор рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании в отношении компании Burisma, где работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Гришэм настаивает на том, что президент Трамп не требовал никакого quid pro quo – "услуги за услугу".

"Сегодня были только тройные слухи и избирательные утечки из политически ангажированных секретных слушаний демократов за закрытыми дверями", - заявила она.

Она назвала расследования ерундой и "клеветнической кампанией".

Обозреватели в США указывают, что показания Тейлора в целом подтвердили желание Трампа использовать военную помощь Украине как рычаг давления для начала расследования по Байдену.

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Напомним: