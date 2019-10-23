Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Тройные слухи": Белый дом отреагировал на обличительные показания Тейлора

Среда, 23 октября 2019, 09:57
Тройные слухи: Белый дом отреагировал на обличительные показания Тейлора

Белый дом назвал показания временно поверенного США в Украине Вильяма Тейлора в рамках расследования импичмента "тройными слухами" и настаивает на том, что президент Дональд Трамп "не сделал ничего плохого".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.                        

Пресс-секретарь Стефани Гришэм обнародовала заявление во вторник после того, как Тейлор рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании в отношении компании Burisma, где работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Гришэм настаивает на том, что президент Трамп не требовал никакого quid pro quo – "услуги за услугу".

"Сегодня были только тройные слухи и избирательные утечки из политически ангажированных секретных слушаний демократов за закрытыми дверями", - заявила она.

Она назвала расследования ерундой и "клеветнической кампанией".

Обозреватели в США указывают, что показания Тейлора в целом подтвердили желание Трампа использовать военную помощь Украине как рычаг давления для начала расследования по Байдену.

Читайте также: "От заявления Зеленского зависит все": Тэйлор дал показания в деле импичмента Трампу

Напомним:

  • Давление президента США на президента Украины является предметом рассмотрения расследование демократов в Палате представителей Конгресса о начале процедуры импичмента Трампу.
  • Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.
  • 4 октября бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, вместо этого он не мог объяснить, почему это происходит.

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
Все новости...
Реклама: