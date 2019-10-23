Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найближчими днями ще можна поніжитися в теплі – прогноз

Середа, 23 жовтня 2019, 11:33

Найближчої доби в Україні продовжить панувати дуже тепла повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі: 24 жовтня в Україні – без опадів. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10° С, в Карпатах 0-5° С тепла; вдень 15-20° С, на Закарпатті та Прикарпатті 21-26° С.

У Києві в четвер – без опадів, вночі, вранці туман; температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 24 жовтня найвища температура вдень була 22,8 в 1989 р, найнижча вночі -5,0 в 1920 р.

У п'ятницю синоптики також прогнозують погоду без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 14-19°, на крайньому заході до 24°.

У Києві 25 жовтня буде теж без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°.

Що передувало: За даними метеорологів, у найближчі дні в Україні буде тепло і туманно, а в кінці місяця очікується похолодання і навіть мокрий сніг.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: