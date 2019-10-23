Найближчими днями ще можна поніжитися в теплі – прогноз

Найближчої доби в Україні продовжить панувати дуже тепла повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі: 24 жовтня в Україні – без опадів. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10° С, в Карпатах 0-5° С тепла; вдень 15-20° С, на Закарпатті та Прикарпатті 21-26° С.

У Києві в четвер – без опадів, вночі, вранці туман; температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 24 жовтня найвища температура вдень була 22,8 в 1989 р, найнижча вночі -5,0 в 1920 р.

У п'ятницю синоптики також прогнозують погоду без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 14-19°, на крайньому заході до 24°.

У Києві 25 жовтня буде теж без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°.

Що передувало: За даними метеорологів, у найближчі дні в Україні буде тепло і туманно, а в кінці місяця очікується похолодання і навіть мокрий сніг.