В ближайшие дни еще можно понежиться в тепле – прогноз

В ближайшие сутки в Украине будет продолжать господствовать очень теплая воздушная масса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.



Детали: 24 октября в Украине без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 5-10°С, в Карпатах 0-5°С тепла; днем 15-20°С, на Закарпатье и Прикарпатье 21-26°С.



В Киеве в четверг – без осадков, ночью, утром туман; температура ночью 8-10°, днем 18-20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 24 октября самая высокая температура днем была 22,8 в 1989г, самая низкая ночью -5,0 в 1920г.



В пятницу синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 14-19°, на крайнем западе до 24°.



В Киеве 25 октября будет тоже без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.

Что было ранее: По данным метеорологов, в ближайшие дни в Украине будет тепло и туманно, а в конце месяца ожидается похолодание и даже мокрый снег.