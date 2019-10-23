Ким був ветеран АТО "Сенсей", який загинув від вибуху в Києві

22 жовтня близько 23-ї години ночі в центрі Києва на вулиці Пушкінській пролунав вибух гранати. Під час вибуху загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов з позивним "Сенсей" або "Купол". Другий загиблий – Михайло Микитин, охоронець офісної будівлі, яка знаходиться поруч.

Також поранення отримала дівчина, яка проходила неподалік. Вона зараз перебуває у лікарні, як запевняють медики, її стан не тяжкий.

За словами свідків, Дегтярьов спілкувався з охоронцем, коли в руках у нього вибухнула граната.

Поліція розглядає кілька версій, але основна – необережне поводження з вибуховим пристроєм.

Що відомо про загиблого

Віктор Дегтярьов був одружений, мав трьох дітей, двоє з яких наразі неповнолітні.

Сам загиблий АТОвець – родом з Росії, його батьки були радянськими військовими. За даними ЗМІ, чоловікові було 53 роки. Його військовий шлях розпочався ще у СРСР, у морській піхоті. Вже на початку 2010-х років, Дегтярьов став одним із засновників "Спілки морських піхотинців України".

З початку 2000-х чоловік із родиною жив у Києві, був тренером з китайського рукопашного бою саньда у Федерації кунгфу України. Саме через дотичність до цього спорту він пізніше отримав позивний "Сенсей".

Майбутній захисник брав активну участь у Революції гідності. Сам Дегтярьов розповідав, що на Майдані очолив бойову групу із представників ветеранської організації морпіхів.

На початку війни організував групу спецпризначення "Купол", яка у складі добробату "Донбас" долучилась до АТО. В ефірах телебачення Дегтярьова тоді представляли майором Нацгвардії. Зокрема, очолювані ним військові брали участь у трагічних боях за Іловайськ 2014 року.

Журналіст Юрій Бутусов пише, що група "Купол" йшла попереду у першому бою "Донбасу" під час Іловайської операції. Тоді, 10 серпня, "Купол" зіткнувся з російськими військами. Дегтярьов розповідав, що завдяки дитинству, проведеному у родині військових, впізнав десантників з російського Ульяновську, "колишніх земляків".

Боєць, який йшов поруч із Дегтярьовим, загинув, він сам отримав поранення. Військовий розповідав, що на лівій руці у нього перебило сухожилля, на правій – відірвало пальці, було поранення в реберну кістку з боку серця.

фото: facebook Дегтярьова

Після повернення з фронту Дегтярьов був радником заступника міністра оборони Петра Мехеда, помічником депутата Київради від "Солідарності" Володимира Левіна, продовжив займатись тренерством і навіть організував секцію у школі.

Також Дегтярьов заснував благодійний фонд "Купол" для допомоги ветеранам.

У 2017 році Дегтярьову дали статус учасника бойових дій, ще два роки потому – 2 групу інвалідності. Жодних державних нагород він не отримував.

Військовий Сергій Тищенко після звістки про загибель Дегтярьова написав, що того ж вечора бачився з ним:

"Сенсей ввечері, десь о 18 годині, був при пам'яті, абсолютно тверезий, розповідав, що почав перевозити речі дітей... ми спілкувались приблизно хвилин 20 біля кафе "ПроРок" з питання законопроекту 2045-1 (щодо надання статусу та соціальних гарантій АТОвцям – УП), давав слушні поради, розповідав про свої випадки з практики війни".