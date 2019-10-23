Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ким був ветеран АТО "Сенсей", який загинув від вибуху в Києві

Середа, 23 жовтня 2019, 13:29
Ким був ветеран АТО Сенсей, який загинув від вибуху в Києві

22 жовтня близько 23-ї години ночі в центрі Києва на вулиці Пушкінській пролунав вибух гранати. Під час вибуху загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов з позивним "Сенсей" або "Купол". Другий загиблий – Михайло Микитин, охоронець офісної будівлі, яка знаходиться поруч.

Також поранення отримала дівчина, яка проходила неподалік. Вона зараз перебуває у лікарні, як запевняють медики, її стан не тяжкий. 

За словами свідків, Дегтярьов спілкувався з охоронцем, коли в руках у нього вибухнула граната.

Поліція розглядає кілька версій, але основна – необережне поводження з вибуховим пристроєм.

Що відомо про загиблого

Віктор Дегтярьов був одружений, мав трьох дітей, двоє з яких наразі неповнолітні.

Сам загиблий АТОвець – родом з Росії, його батьки були радянськими військовими. За даними ЗМІ, чоловікові було 53 роки. Його військовий шлях розпочався ще у СРСР, у морській піхоті. Вже на початку 2010-х років, Дегтярьов став одним із засновників "Спілки морських піхотинців України".

З початку 2000-х чоловік із родиною жив у Києві, був тренером з китайського рукопашного бою саньда у Федерації кунгфу України. Саме через дотичність до цього спорту він пізніше отримав позивний "Сенсей".

Майбутній захисник брав активну участь у Революції гідності. Сам Дегтярьов розповідав, що на Майдані очолив бойову групу із представників ветеранської організації морпіхів.

На початку війни організував групу спецпризначення "Купол", яка у складі добробату "Донбас" долучилась до АТО. В ефірах телебачення Дегтярьова тоді представляли майором Нацгвардії. Зокрема, очолювані ним військові брали участь у трагічних боях за Іловайськ 2014 року. 

Журналіст Юрій Бутусов пише, що група "Купол" йшла попереду у першому бою "Донбасу" під час Іловайської операції. Тоді, 10 серпня, "Купол" зіткнувся з російськими військами. Дегтярьов розповідав, що завдяки дитинству, проведеному у родині військових, впізнав десантників з російського Ульяновську, "колишніх земляків".

Боєць, який йшов поруч із Дегтярьовим, загинув, він сам отримав поранення. Військовий розповідав, що на лівій руці у нього перебило сухожилля, на правій – відірвало пальці, було поранення в реберну кістку з боку серця.

 
фото: facebook Дегтярьова

Після повернення з фронту Дегтярьов був радником заступника міністра оборони Петра Мехеда, помічником депутата Київради від "Солідарності" Володимира Левіна, продовжив займатись тренерством і навіть організував секцію у школі.

Також Дегтярьов заснував благодійний фонд "Купол" для допомоги ветеранам.

У 2017 році Дегтярьову дали статус учасника бойових дій, ще два роки потому – 2 групу інвалідності. Жодних державних нагород він не отримував.

Військовий Сергій Тищенко після звістки про загибель Дегтярьова написав, що того ж вечора бачився з ним:

"Сенсей ввечері, десь о 18 годині, був при пам'яті, абсолютно тверезий, розповідав, що почав перевозити речі дітей... ми спілкувались приблизно хвилин 20 біля кафе "ПроРок" з питання законопроекту 2045-1 (щодо надання статусу та соціальних гарантій АТОвцям – УП), давав слушні поради, розповідав про свої випадки з практики війни".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОвійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: