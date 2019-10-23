Кем был ветеран АТО "Сенсей", который погиб от взрыва в Киеве

22 октября около 23 часов ночи в центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв гранаты. При взрыве погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей" или "Купол". Второй погибший – Михаил Никитин, охранник офисного здания, которое находится рядом.

Также ранения получила девушка, которая проходила неподалеку. Она сейчас находится в больнице, как уверяют медики, ее состояние не тяжелое.

По словам свидетелей, Дегтярев общался с охранником, когда в руках у него взорвалась граната.

Полиция рассматривает несколько версий, но основная – неосторожное обращение с взрывным устройством.

Что известно о погибшем

Виктор Дегтярев был женат, имел троих детей, двое из которых сейчас несовершеннолетние.

Сам погибший АТОшник – родом из России, его родители были советскими военными. По данным СМИ, мужчине было 53 года. Его военный путь начался еще в СССР, в морской пехоте. Уже в начале 2010-х годов, Дегтярев стал одним из основателей "Союза морских пехотинцев Украины".

С начала 2000-х человек с семьей жил в Киеве, был тренером по китайскому рукопашному бою саньда в Федерации кунг-фу Украины. Именно из-за причастности к этому спорту он позже получил позывной "Сенсей".

Будущий защитник принимал активное участие в Революции достоинства. Сам Дегтярев рассказывал, что на Майдане возглавил боевую группу из представителей ветеранской организации морпехов.

В начале войны организовал группу спецназа "Купол", которая в составе добробата "Донбасс" присоединилась к АТО. В эфирах телевидения Дегтярева тогда представляли майором Нацгвардии. В частности, возглавляемые им военные принимали участие в трагических боях за Иловайск 2014 года.

Журналист Юрий Бутусов пишет, что группа "Купол" шла впереди в первом бою "Донбасса" во время Иловайской операции. Тогда, 10 августа, "Купол" столкнулся с российскими войсками. Дегтярев рассказал, что благодаря детству, проведенному в семье военных, узнал десантников из российского Ульяновска, "бывших земляков".

Боец, который шел рядом с Дегтяревым, погиб, он сам получил ранения. Военный рассказывал, что на левой руке у него перебило сухожилия, на правой – оторвало пальцы, было ранение в реберную кость со стороны сердца.

фото: facebook Дегтярева

После возвращения с фронта Дегтярев был советником заместителя министра обороны Петра Мехеда, помощником депутата Киевсовета от "Солидарности" Владимира Левина, продолжил заниматься тренерством и организовал секцию в школе.

Также Дегтярев основал благотворительный фонд "Купол" для помощи ветеранам.

В 2017 году Дегтяреву дали статус участника боевых действий, еще два года спустя – 2 группу инвалидности. Никаких государственных он наград не получал.

Военный Сергей Тищенко после известия о гибели Дегтярева написал, что в тот же вечер виделся с ним:

"Сенсей вечером где-то в 18 часов был в сознании, абсолютно трезвый, рассказывал, что начал перевозить вещи детей... мы общались примерно минут 20 возле кафе "ПроРок" по вопросу законопроекта 2045-1 (относительно предоставления статуса и социальных гарантий АТОшникам – УП ), давал дельные советы, рассказывал о своих случаях из практики войны ".