Арахамія каже, що практично всі "слуги" з комітету погодились на поліграф

Керівництво фракції "Слуга народу" веде перемовини із кількома державними відомствами, щоб організувати масовий проведення перевірки на поліграфі своїх нардепів з фінансового комітету.

Про це "Українській правді" розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми зараз ведемо перемовини з кількома відомими відомствами, які мають досвідчених поліграфологів, зокрема це Служба безпеки України, Міністерство оборони, Головне управління розвідки. Ми хочемо знайти законний шлях, як це можна зробити правильно. Людей багато і процедура поліграф-тестування доволі тривала. Щоб не затягувати це на далекі роки, треба зробити це масово. Завтра (у четвер – ред.) зберемося на зібрання і вирішимо як це логістично зробити. Але всі, практично всі, члени комітету зараз в цьому питанні дають добровільну згоду на проходження поліграфу і вони кажуть, що вони готові проходити", - сказав він.

"Йдеться про всіх депутатів "Слуги народу" з комітету (Фінансового – ред.)", - уточнив він.

Арахамія наголосив, що фракції немає чого приховувати і він особисто був ініціатором процедури перевірки на поліграфі.

"Я кажу, в нас є слова одних, слова інших. Перевірити їх ми не маємо можливості. Тобто (поліграф – ред.) єдиний зараз вихід і інструмент, який нормальний з дуже високою вірогідністю – 95-98% вірогідності", - сказав він.

Арахамія сказав, що пройде поліграф у середу, проте готовий піти ще раз з усіма іншими, якщо цього буде недостатньо.

"В мене немає чого приховувати, я можу хоч кожного дня проходити поліграф", - сказав він.

Арахамія розповів також, що обговорював ситуацію із президентом Володимиром Зеленським.

"Він (президент – ред.) в мене питав, які зараз настрої у фракції щодо цього питання. Я йому сказав, що всі практично наполягають на тому, щоб проходити поліграф і давайте з цього зробимо якусь юридичну процедуру", - розповів голова фракції.

Арахамія також сказав, що поділяє позицію президента, що в разі незадовільних результатів проходження поліграфу, того чи іншого нардепа виключать із фракції.

В комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики наразі 32 народні депутати, з яких 20 від фракції "Слуга народу".

Що було раніше: 23 жовтня САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами, які могли отримати по 30 тис. доларів хабара.

Йдеться про 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики.

Підставою для порушення кримінального провадження стала інформація "Української правди" щодо електронних майданчиків-посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.

18 жовтня нардепи на засіданні Комітету податкової політики проголосували "проти" винесення на розгляд Ради доопрацьованого законопроєкту, що ліквідує "схему" з посередниками.

Це стало причиною конфлікту у президентській фракції "Слуга народу" через результати голосування комітету:

"Проти" Олексій Ковальов (СН), Олександр Дубінський (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасія Ляшенко (СН), Ігор Палиця (За майбутнє), Ніна Южаніна (ЄС)

Олексій Ковальов (СН), Олександр Дубінський (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасія Ляшенко (СН), Ігор Палиця (За майбутнє), Ніна Южаніна (ЄС) " Утримались" : Олексій Леонов (СН), Юлія Діденко (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН), Анна Колісник (СН), Олег Воронько (СН). Андрій Холодов (СН)

: Олексій Леонов (СН), Юлія Діденко (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН), Анна Колісник (СН), Олег Воронько (СН). Андрій Холодов (СН) Не голосували, але були присутні: Елла Рєпіна (СН), Ірина Алахвердієва (СН), Юрій Солод (ОПЗЖ), Дар’я Володіна (СН) вийшла.

Підозрюють, що частина депутатів могла отримати певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.

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