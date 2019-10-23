Арахамія каже, що практично всі "слуги" з комітету погодились на поліграф
Керівництво фракції "Слуга народу" веде перемовини із кількома державними відомствами, щоб організувати масовий проведення перевірки на поліграфі своїх нардепів з фінансового комітету.
Про це "Українській правді" розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Ми зараз ведемо перемовини з кількома відомими відомствами, які мають досвідчених поліграфологів, зокрема це Служба безпеки України, Міністерство оборони, Головне управління розвідки. Ми хочемо знайти законний шлях, як це можна зробити правильно. Людей багато і процедура поліграф-тестування доволі тривала. Щоб не затягувати це на далекі роки, треба зробити це масово. Завтра (у четвер – ред.) зберемося на зібрання і вирішимо як це логістично зробити. Але всі, практично всі, члени комітету зараз в цьому питанні дають добровільну згоду на проходження поліграфу і вони кажуть, що вони готові проходити", - сказав він.
"Йдеться про всіх депутатів "Слуги народу" з комітету (Фінансового – ред.)", - уточнив він.
Арахамія наголосив, що фракції немає чого приховувати і він особисто був ініціатором процедури перевірки на поліграфі.
"Я кажу, в нас є слова одних, слова інших. Перевірити їх ми не маємо можливості. Тобто (поліграф – ред.) єдиний зараз вихід і інструмент, який нормальний з дуже високою вірогідністю – 95-98% вірогідності", - сказав він.
Арахамія сказав, що пройде поліграф у середу, проте готовий піти ще раз з усіма іншими, якщо цього буде недостатньо.
"В мене немає чого приховувати, я можу хоч кожного дня проходити поліграф", - сказав він.
Арахамія розповів також, що обговорював ситуацію із президентом Володимиром Зеленським.
"Він (президент – ред.) в мене питав, які зараз настрої у фракції щодо цього питання. Я йому сказав, що всі практично наполягають на тому, щоб проходити поліграф і давайте з цього зробимо якусь юридичну процедуру", - розповів голова фракції.
Арахамія також сказав, що поділяє позицію президента, що в разі незадовільних результатів проходження поліграфу, того чи іншого нардепа виключать із фракції.
В комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики наразі 32 народні депутати, з яких 20 від фракції "Слуга народу".
Що було раніше: 23 жовтня САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами, які могли отримати по 30 тис. доларів хабара.
Йдеться про 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики.
Підставою для порушення кримінального провадження стала інформація "Української правди" щодо електронних майданчиків-посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.
18 жовтня нардепи на засіданні Комітету податкової політики проголосували "проти" винесення на розгляд Ради доопрацьованого законопроєкту, що ліквідує "схему" з посередниками.
Це стало причиною конфлікту у президентській фракції "Слуга народу" через результати голосування комітету:
- "Проти"Олексій Ковальов (СН), Олександр Дубінський (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасія Ляшенко (СН), Ігор Палиця (За майбутнє), Ніна Южаніна (ЄС)
- "Утримались": Олексій Леонов (СН), Юлія Діденко (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН), Анна Колісник (СН), Олег Воронько (СН). Андрій Холодов (СН)
- Не голосували, але були присутні: Елла Рєпіна (СН), Ірина Алахвердієва (СН), Юрій Солод (ОПЗЖ), Дар’я Володіна (СН) вийшла.
Підозрюють, що частина депутатів могла отримати певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua