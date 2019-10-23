Арахамия говорит, что почти все "слуги" из комитета согласились на полиграф

Руководство фракции "Слуга народа" ведет переговоры с несколькими государственными ведомствами, чтобы организовать массовый проведения проверки на полиграфе своих нардепов из финансового комитета.

Об этом "Украинской правде" рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы сейчас ведем переговоры с несколькими известными ведомствами, имеющими опытных полиграфологов, в частности это Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Главное управление разведки. Мы хотим найти законный путь, как это можно сделать правильно. Людей много и процедура полиграф-тестирования довольно длительная. Чтобы не затягивать это на далекие годы, надо сделать это массово. Завтра (в четверг - ред.) соберемся на собрание и решим как это логистически сделать. Но все, практически все члены комитета, сейчас в этом вопросе дают добровольное согласие на прохождение полиграфа и они говорят, что они готовы проходить", - сказал он.

"Речь идет о всех депутатах "Слуги народа" из комитета (финансового - ред.)", - уточнил он.

Арахамия подчеркнул, что фракции нечего скрывать и он лично был инициатором процедуры проверки на полиграфе.

"Я говорю, у нас есть слова одних, слова других. Проверить их мы не имеем возможности. То есть (полиграф - ред.) единственный сейчас выход и инструмент, нормальный с очень высокой вероятностью - 95-98% вероятности", - сказал он.

Арахамия сказал, что пройдет полиграф в среду, однако готов еще раз со всеми другими, если этого будет недостаточно.

"У меня нечего скрывать, я могу хоть каждый день проходить полиграф", - сказал он.

Арахамия рассказал также, что обсуждал ситуацию с президентом Владимиром Зеленским.

"Он (президент - ред.) у меня спрашивал, какое сейчас настроение во фракции по этому вопросу. Я ему сказал, что все практически настаивают на том, чтобы проходить полиграф и давайте с этого сделаем какую-то юридическую процедуру", - рассказал председатель фракции.

Арахамия также сказал, что разделяет позицию президента, что в случае неудовлетворительных результатов прохождения полиграфа, того или иного нардепа исключат из фракции.

В комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сейчас 32 народных депутата, из которых 20 от фракции "Слуга народа".

Что было раньше: 23 октября САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами, которые могли получить по 30 тыс. долларов взятки.

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