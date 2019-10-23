Порушили справу щодо хабарництва у Раді

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами, які могли отримати по 30 тис. доларів хабара.

Джерело: пресслужба САП

Підставою для порушення кримінального провадження стала інформація "Української правди".

Дослівно: "За інформацією, оприлюдненою у засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тис. доларів неправомірної вигоди за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради".

Деталі: Відомості у ЄРДР внесли за ознаками злочину за ч. 4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування доручено детективам НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Чому це важливо: "Слуга народу" найбільша фракція в історії українського парламенту - 254 нардепи. Для кращої комунікації партію розділили на 15 груп, однак у політичній силі вирують міжусобиці.

На початку жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у Раді опоненти шантажують "слуг народу" з приводу голосування за певні рішення.

Суперечки у найбільшій українській фракції свідчать про розкол. Окремі депутати починають грати в "свою гру", і бойкотують деякі ініціативи Офісу президента, а деякі, – ймовірно, продають свої голоси і рішення.

Що було раніше: Під час ухвалення бюджету на 2018 рік депутати створили так звані "майданчики Яценка" – це електронні майданчики-посередники між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.

Посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані й отримують за це з кожної операції оцінки від 500 до 1 800 гривень.

У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.

Окремі депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт №2047, який дозволив би цю "схему" ліквідувати, але до ухвалення так і не дійшло.

Водночас, до законопроєкту №2047, був поданий альтернативний законопроєкт №2047-1, який підготували 19 народних депутатів від "Слуги народу" (наразі шість депутатів відкликали свої підписи).

Головна ідея №2047-1 – це закріплення монополії електронних майданчиків, розширення їх функціонування. Крім цього, проект пропонує усунути з процесу оцінщиків.

Підозрюють, що частина депутатів могла отримати певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський та керівництво партії "Слуга народу" вимагають, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету Ради, та автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка