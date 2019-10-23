Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порушили справу щодо хабарництва у Раді

Середа, 23 жовтня 2019, 11:11
Порушили справу щодо хабарництва у Раді

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами, які могли отримати по 30 тис. доларів хабара.

Джерело: пресслужба САП

Підставою для порушення кримінального провадження стала інформація "Української правди".

Дослівно: "За інформацією, оприлюдненою у засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тис. доларів неправомірної вигоди за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради".

Деталі: Відомості у ЄРДР внесли за ознаками злочину за ч. 4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування доручено детективам НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Чому це важливо: "Слуга народу" найбільша фракція в історії українського парламенту - 254 нардепи. Для кращої комунікації партію розділили на 15 груп, однак у політичній силі вирують міжусобиці.  

На початку жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у Раді опоненти шантажують "слуг народу" з приводу голосування за певні рішення. 

Суперечки у найбільшій українській фракції свідчать про розкол. Окремі депутати починають грати в "свою гру", і бойкотують деякі ініціативи Офісу президента, а деякі, –  ймовірно, продають свої голоси і рішення. 

Що було раніше: Під час ухвалення бюджету на 2018 рік депутати створили так звані "майданчики Яценка" – це електронні майданчики-посередники між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.

Посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані й отримують за це з кожної операції оцінки від 500 до 1 800 гривень. 

У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.

Окремі депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт №2047, який дозволив би цю "схему" ліквідувати, але до ухвалення так і не дійшло.

 

Водночас, до законопроєкту №2047, був поданий альтернативний законопроєкт №2047-1, який підготували 19 народних депутатів від "Слуги народу" (наразі шість депутатів відкликали свої підписи).

Головна ідея №2047-1 – це закріплення монополії електронних майданчиків, розширення їх функціонування. Крім цього, проект пропонує усунути з процесу оцінщиків.

Підозрюють, що частина депутатів могла отримати певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський та керівництво партії "Слуга народу" вимагають, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету Ради, та автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУСлуга народухабарВерховна Радакорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: