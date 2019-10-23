Кабмін хоче скасувати публікацію законів в офіційній пресі

Кабінет міністрів ініціював скасування обов'язкового друку законів та підзаконних нормативних актів в газеті "Урядовий кур'єр".

Джерело: Урядовий портал, пост міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета в Facebook

Дослівно: "Боремося з архаїзмами. Уряд ініціював скасування обов'язкового друку законів та підзаконних нормативних актів в газеті "Урядовий кур'єр".

Деталі: В Кабміні пояснили, що це обґрунтовано тим, що на друк та розповсюдження газети держава недоцільно витрачає фінансові, матеріальні та людські ресурси, в той час як вся інформація про закони та підзаконні нормативні акти все одно дублюється на офіційних веб-сторінках органів виконавчої влади.

Згідно із повідомленням, тепер документи Кабінету Міністрів, включаючи проект Державного бюджету України, будуть оприлюднюватися на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет відповідний законопроект вже внесений до Верховної Ради.

Крім газети "Урядовий кур'єр", Дубілет також згадав газету "Голос України".

Він вважає, що скасування публікації законів в офіційній пресі припинить намагання маніпулювати з друкарнями для відтягування вступу в силу законів.

Дослівно в пості Дубілета: "До речі, цікава історія, як я ініціював цей законопроект. Кілька тижнів тому Рада прийняла закон, який Кабмін дуже чекав - у нас під нього був уже передбачений комплекс заходів.

І ось, на наступний день, коли закон повинен був вийти в газеті і, таким чином, вступити в силу, ми виявили, що цього не сталося. Чому? Тому що співробітники друкарні сказали, що текст не помістився, і вони вирішили перенести його на наступний день!"

Дубілет додав, що після того, як Рада прийме цей закон, буде обговорюватися подальша доля названих двох друкованих видань.

Нагадуємо: Зараз закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України після їх прийняття і підписання підлягають оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях, зокрема, газеті "Урядовий кур'єр".

Не всі, але деякі рішення державних органів України набирають чинності лише після їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.

Варто зазначити, що офіційними виданнями в Україні, крім згаданих двох газет, також є газета "Відомості Верховної Ради України" і бюлетень "Офіційний вісник Президента України".