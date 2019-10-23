Кабмин хочет отменить публикацию законов в "Правительственном курьере"

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Среда, 23 октября 2019, 14:05

Кабинет министров инициировал отмену обязательнй печати законов и подзаконных нормативных актов в газете "Урядовый курьер".

Источник: Правительственный портал

Дословно: "Боремся с архаизмами. Правительство инициировало отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газете "Урядовый курьер".

Детали: В Кабмине объяснили, что это обоснованно тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах все равно дублируется на официальных сайтах органов исполнительной власти.

Согласно сообщению, теперь документы Кабинета Министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

Соответствующий законопроект будет вскоре передан в Верховную Раду.

Напоминаем: Сейчас законы Украины, другие акты Верховной Рады Украины, акты Президента Украины, Кабинета Министров Украины после их принятия и подписания подлежат обнародованию в официальных печатных изданиях, в частности, газете "Урядовый курьер".

Некоторые решения государственных органов Украины вступают в силу только после их опубликования в официальных печатных изданиях.

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Темы: Кабинет министров законодательство


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