Кабинет министров инициировал отмену обязательнй печати законов и подзаконных нормативных актов в газете "Урядовый курьер".

Источник: Правительственный портал, пост министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета в Facebook

Дословно: "Боремся с архаизмами. Правительство инициировало отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газете "Урядовый курьер".

Детали: В Кабмине объяснили, что это обоснованно тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах все равно дублируется на официальных сайтах органов исполнительной власти.

Согласно сообщению, теперь документы Кабинета Министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

Как сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.

Кроме газеты "Урядовый курьер", Дубилет также упомянул газету "Голос Украины".

Он считает, что отмена публикации законов в официальной прессе прекратит возможность манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов.

Дословно в посте Дубилета: "Кстати, забавная история, как я инициировал этот законопроект. Несколько недель назад Рада приняла закон, который Кабмин очень ждал — у нас под него был уже предусмотрен комплекс мероприятий.

И вот, на следующий день, когда закон должен был выйти в газете и, таким образом, вступить в силу, мы обнаружили, что этого не произошло. Почему? Потому что сотрудники типографии сказали, что текст не поместился, и они решили перенести его на следующий день!"

Дубилет добавил, что после того, как Рада примет этот закон, будет обсуждаться дальнейшая судьба названных двух печатных изданий.

Напоминаем: Сейчас законы Украины, другие акты Верховной Рады Украины, акты Президента Украины, Кабинета Министров Украины после их принятия и подписания подлежат обнародованию в официальных печатных изданиях, в частности, газете "Урядовый курьер".

Не все, но некоторые решения государственных органов Украины вступают в силу только после их опубликования в официальных печатных изданиях.

Стоит отметить, что официальными изданиями в Украине, кроме упомянутых двух газет, также являются газета "Ведомости Верховной Рады Украины" и бюлетень "Официальный вестник Президента Украины"