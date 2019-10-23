В "Слузі народу" радили колезі не спілкуватися з російським ТБ

Депутату із фракції "Слуга народу" Євгену Шевченку колеги не рекомендували спілкуватися з російським "Первым" каналом.

Джерело: коментар першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка, поданий виданням Liga.net

Пряма мова: "Чи була у нас заборона на рівні фракції з кимось спілкуватися або не спілкуватися? Не було. Чи була рекомендація Євгену не спілкуватися з цим каналом? Була. Він питав, ми сказали свою позицію, що краще цього не робити".

Деталі: Корнієнко зазначив, що йому теж двічі дзвонили з цього каналу, але він відмовився, оскільки не спілкується з російським державним телебаченням.

За його словами, в понеділок "Слуга народу" буде вирішувати, що робити далі організаційно. Корнієнко уточнив, що фракція не може позбавити Шевченка мандата.

Що передувало: Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистській передачі на російському "1 каналі", де розповів, які "погані" в Україні націоналісти. Депутат давав коментарі пропагандистам відеозв'язком. Шевченко також хвалився виступом на російському ТБ на своїй сторінці в Facebook. Але незабаром після несхвальних коментарів від колег по фракції і користувачів соцмережі, свій пост видалив.

Чому це важливо: Російські ЗМІ неодноразово ловили на поширенні фейків про Україну і перекручуванні фактів. Зокрема, пропагандистські канали часто поширюють інформацію про те, що в Україні керують "радикальні націоналісти". Беручи участь у подібних шоу українські політики, підіграють російській пропаганді.

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