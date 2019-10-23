"Слуга народу" на російському ТБ розповів про "поганих націоналістів" в Україні

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистській передачі на російському "1 каналі", де розповів, які погані в Україні націоналісти.

Джерело: відео передачі "1 канала" в YouTube, пост нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса в Facebook

Пряма мова Шевченка: "Наша фракція разом з президентом на виборах відстоювали позицію, щоб конфлікт на Донбасі і в цілому в Україні був вирішений мирним шляхом. І зараз ми все для цього робимо.

Та ситуація, що склалася у суспільстві відносно формули Штайнмаєра, вона була вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами, у яких у цілому їх політика полягає у ворожнечі, у війні.

Ми зараз зробили паузу. Думаю, що правоохоронці розберуться, хто це зробив, звідки ростуть ноги і кому це вигідно".

Деталі: Депутат давав коментарі пропагандистам через відеозв’язок.

Як повідомив нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, Шевченко навіть сам хвалився виступом на російському ТБ на своїй сторінці у Facebook. Але згодом після несхвальних коментарів від колег по фракції і користувачів соцмережі, свій пост видалив.

Чому це важливо: Російські ЗМІ неодноразово ловили на поширенні фейків про Україну і перекручуванні фактів. Зокрема пропагандистські канали часто поширюють інформацію про те, що в Україні керують "радикальні націоналісти". Беручи участь у подібних шоу і роблячи заяви про націоналістів, нардеп підіграв російській пропаганді.

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