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"Слуга народу" на російському ТБ розповів про "поганих націоналістів" в Україні

Середа, 23 жовтня 2019, 11:38
Слуга народу на російському ТБ розповів про поганих націоналістів в Україні

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистській передачі на російському "1 каналі", де розповів, які погані в Україні націоналісти.

Джерело: відео передачі "1 канала" в YouTube, пост нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса в Facebook

Пряма мова Шевченка: "Наша фракція разом з президентом на виборах відстоювали позицію, щоб конфлікт на Донбасі і в цілому в Україні був вирішений мирним шляхом. І зараз ми все для цього робимо.

Та ситуація, що склалася у суспільстві відносно формули Штайнмаєра, вона була вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами, у яких у цілому їх політика полягає у ворожнечі, у війні.

Ми зараз зробили паузу. Думаю, що правоохоронці розберуться, хто це зробив, звідки ростуть ноги і кому це вигідно".

Деталі: Депутат давав коментарі пропагандистам через відеозв’язок.

Як повідомив нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, Шевченко навіть сам хвалився виступом на російському ТБ на своїй сторінці у Facebook. Але згодом після несхвальних коментарів від колег по фракції і користувачів соцмережі, свій пост видалив.

Чому це важливо: Російські ЗМІ неодноразово ловили на поширенні фейків про Україну і перекручуванні фактів. Зокрема пропагандистські канали часто поширюють інформацію про те, що в Україні керують "радикальні націоналісти". Беручи участь у подібних шоу і роблячи заяви про націоналістів, нардеп підіграв російській пропаганді.  

Читайте також: Як редактора "Європейської правди" наймали працювати на кремлівську пропаганду

Передісторія:

  • Українські високопосадовці і журналісти уникають участі у подібних шоу пропагандистів. Ексвіцеспікер ВР Ірина Геращенко неодноразово підкреслювала, що не дає коментарів російським ЗМІ.
  • Російські канали, щоб залучити українських "експертів" і створити нібито картинку "об’єктивності" на своїх шоу, навіть пропонують гроші за коментарі.
  • Зокрема, у листопаді 2018 року кремлівські пропагандисти намагалися найняти на роботу "експертом" редактора "Європейської правди".
  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити" на 12 липня спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіагрупи кума Путіна Віктора Медведчука. 
  • Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти анонсованого телемосту виступив і на той час прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
  • Активісти навіть анонсували протест проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Россия 24" під будівлею телеканалу NewsOne.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуРосіятелебаченняпропаганда
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