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В "Слуге народа" советовали коллеге не общаться с российским ТВ

Среда, 23 октября 2019, 14:27

Депутату из фракции "Слуга народа" Евгению Шевченко колеги не рекомендовали общаться с российским Первым каналом.

Источник: комментарий первого замглавы фракции Александра Корниенко, поданный изданием Liga.net

Прямая речь: "Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию ,что лучше этого не делать".

Детали: Корниенко отметил, что ему тоже дважды звонили с этого канала, но он отказался, поскольку не общается с российским государственным телевидением.

По его словам, в понедельник "Слуга народа" будет решать, что делать дальше организационно. Корниенко уточнил, что фракция не может лишить Шевченко мандата.

Что было ранее: Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 канале", где рассказал, какие "плохие" в Украине националисты. Депутат давал комментарии пропагандистам по видеосвязи. Шевченко также хвастался выступлением на российском ТВ на своей странице в Facebook. Но вскоре после нелицеприятных комментариев от коллег по фракции и пользователей соцсети, свой пост удалил.

Почему это важно: Российские СМИ неоднократно были пойманы на распространении фейков об Украине и искажении фактов. В частности, пропагандистские каналы часто распространяют информацию о том, что в Украине руководят "радикальные националисты". Участвуя в подобных шоу, украинские политики подыгрывают российской пропаганде.

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Темы: Слуга народапропаганда
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