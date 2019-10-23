В "Слуге народа" советовали коллеге не общаться с российским ТВ

2385 просмотров
Среда, 23 октября 2019, 14:27

Депутату из фракции "Слуга народа" Евгению Шевченко колеги не рекомендовали общаться с российским Первым каналом.

Источник: комментарий первого замглавы фракции Александра Корниенко, поданный изданием Liga.net

Прямая речь: "Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию ,что лучше этого не делать".

Детали: Корниенко отметил, что ему тоже дважды звонили с этого канала, но он отказался, поскольку не общается с российским государственным телевидением.

По его словам, в понедельник "Слуга народа" будет решать, что делать дальше организационно. Корниенко уточнил, что фракция не может лишить Шевченко мандата.

Что было ранее: Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 канале", где рассказал, какие "плохие" в Украине националисты. Депутат давал комментарии пропагандистам по видеосвязи. Шевченко также хвастался выступлением на российском ТВ на своей странице в Facebook. Но вскоре после нелицеприятных комментариев от коллег по фракции и пользователей соцсети, свой пост удалил.

Почему это важно: Российские СМИ неоднократно были пойманы на распространении фейков об Украине и искажении фактов. В частности, пропагандистские каналы часто распространяют информацию о том, что в Украине руководят "радикальные националисты". Участвуя в подобных шоу, украинские политики подыгрывают российской пропаганде.

Читайте также: Как редактора "Европейской правды" нанимали работать на кремлевскую пропаганду

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа пропаганда


powered by lun.ua
Материалы по теме
Арахамия говорит, что почти все "слуги" из комитета согласились на полиграф 23 октября 2019, 13:47
Несколько "слуг" готовы свидетельствовать по делу о взятке – источник 23 октября 2019, 13:24
Прикосновение генпрокурора, или Как снять неприкосновенность, чтобы ее оставить 23 октября 2019, 13:00
Все новости
Главные новости
Суд Лондона: Коломойский и Боголюбов должны оплатить расходы Приватбанка
Ексзаместителя министра Бровченко арестовали, залог – более 3 млн
Кем был ветеран АТО "Сенсей", который погиб от взрыва в Киеве
Несколько "слуг" готовы свидетельствовать по делу о взятке – источник
Все новости
Фотопроект

Эмоции природы в 14 фотографиях профессиональных фотографов

мандри

10 мест Львова, свободных от туристической толпы

мимими

11 теплых подарков для людей, которым всегда холодно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів