Ексзаступника міністра Бровченка арештували, застава – більше 3 мільйонів

Колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка арештували на два місяці із можливістю внесення застави.

Джерело: прес-служба Шевченківського суду Києва

Дослівно: "Судом постановлено ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із визначенням розміру застави у вигляді… 3 400 170 (три мільйони чотириста тисяч сто сімдесят) гривень".

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