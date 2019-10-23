Ексзаместителя министра Бровченко арестовали, залог – более 3 млн

Бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко арестовали на два месяца с возможностью внесения залога.

Источник: пресс-служба Шевченковского суда Киева

Дословно: "Судом постановлено решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в виде ... 3400170 (три миллиона четыреста тысяч сто семьдесят) рублей".

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