Водителям разрешат оставлять права дома: Кабмин заводит их в смартфон

Кабинет министров принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства и поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков.

Источник: "Правительственный портал", пресс-служба МВД

Детали: В Кабмине объясняют, что это один из этапов создания "государства в смартфоне": введение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей. Вскоре в рамках проекта "Дія" в тестовом режиме заработает мобильное приложение по генерированию электронных прав и техпаспорта.

На практике это означает, что абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта.

По словам главы МВД Арсена Авакова, такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и так же будут идентифицировать гражданина. Таким образом полиция будет привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения.

Еще одним нововведением ожидается внедрение виртуальных номерных знаков. Проект закона, предусматривающий изменение процесса регистрации транспортных средств - максимальное упрощение процесса присвоения и выдачи номерных знаков, поддержало правительство и впоследствии его рассмотрит Верховная Рада.

Прямая речь премьер-министра Алексея Гончарука: "Правительство приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя. Как это работает сейчас. При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня которые были в сервисном центре. Выигрывали от этого коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров. С принятием проекта это изменится".

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "При регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту".

Почему это важно: "Правительство технократов", как называет свою команду премьер Алексей Гончарук, декларирует намерения перевести в электронный вид документооборот и планирует перевести все государственные услуги в онлайн до 2024 года.

Что было ранее: В Украине изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.