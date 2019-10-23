Київська влада озвучила причину появи смогу у столиці

Київська влада пояснює утворення густого туману "із продуктами життєдіяльності міста" у столиці особливостями температури у жовтні.

Джерело: прес-служба Київської міської ради з посиланням на Управлінні екології та природних ресурсів КМДА

Дослівно: "Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися".

"Плюс до погодних умов на разі триває сезон масового опадання листя, підготовки полів до зимового періоду. Спостерігаються величезні масштаби спалювання листя у приватних секторах".

Водночас в КМДА опублікували правила поводження в разі виявлення задимленості.

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