Київська влада озвучила причину появи смогу у столиці

12553 перегляди
Середа, 23 жовтня 2019, 16:04

Київська влада пояснює утворення густого туману "із продуктами життєдіяльності міста" у столиці особливостями температури у жовтні.

Джерело: прес-служба Київської міської ради з посиланням на Управлінні екології та природних ресурсів КМДА

Дослівно: "Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холоднийвертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися".

"Плюс до погодних умов на разі триває сезон масового опадання листя, підготовки полів до зимового періоду. Спостерігаються величезні масштаби спалювання листя у приватних секторах".

Водночас в КМДА опублікували правила поводження в разі виявлення задимленості.

 
скріншот

Читайте також: Що не так з повітрям у Києві. Пояснює екоактивістка

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ погода екологія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Києві за напад на Dzidzio судитимуть 24-річного росіянина 23 жовтня 2019, 13:26
Ткаченко: Дім на Трухановому острові орендував, у декларації буде 23 жовтня 2019, 10:21
Претендент на посаду Кличка живе у незаконному маєтку на Трухановім острові – ЗМІ 23 жовтня 2019, 09:38
Усі новини
Головні новини
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Україна піднялась в рейтингу Doing business
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ
Усі новини
дослідження

Лише третина українців готові відстоювати своє право на життя без цигарок

Фото

Будні сантехніка: що люди виробляють із трубами та унітазами

сім'я

Ця фраза допоможе припинити подружню суперечку