Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевская власть озвучила причину появления смога в столице

Среда, 23 октября 2019, 16:04

Киевская власть объясняет образования густого тумана "с продуктами жизнедеятельности города" в столице особенностями температуры в октябре.

Источник: пресс-служба Киевского городского совета со ссылкой на Управлении экологии и природных ресурсов КГГА

Дословно: "Уже длительное время преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться".

"Плюс к погодным условиям на данный момент продолжается сезон массового опадения листьев, подготовки полей к зимнему периоду. Наблюдаются огромные масштабы сжигания листьев в частных секторах".

В то же время в КГГА опубликовали правила поведения в случае обнаружения задымленности.

Читайте также: Что не так с воздухом в Киеве. объясняет екоактивистка

Темы: Киевпогодаэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Киев
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Язык агрессора: в Киеве запретили включать русские песни в публичных местах
Без Пушкина, Крылова и Чкалова: в Киеве переименовали еще 14 объектов
Последние новости
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
Все новости...
Реклама: