Киевская власть озвучила причину появления смога в столице

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Среда, 23 октября 2019, 16:04

Киевская власть объясняет образования густого тумана "с продуктами жизнедеятельности города" в столице особенностями температуры в октябре.

Источник: пресс-служба Киевского городского совета со ссылкой на Управлении экологии и природных ресурсов КГГА

Дословно: "Уже длительное время преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться".

"Плюс к погодным условиям на данный момент продолжается сезон массового опадения листьев, подготовки полей к зимнему периоду. Наблюдаются огромные масштабы сжигания листьев в частных секторах".

В то же время в КГГА опубликовали правила поведения в случае обнаружения задымленности.

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Темы: Киев погода экология


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