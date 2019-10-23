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Уряд подарував українцям на Різдво довгі вихідні

Середа, 23 жовтня 2019, 17:14

Уряд переніс робочий день із понеділка 6 січня 2020 року на суботу 11 січня, таким чином, у січні наступного року в громадян буде 4 вихідних поспіль.

Джерело: брифінг за підсумками засідання уряду 23 жовтня

Пряма мова прем'єр-міністра Олексія Гончарука: "6 число ми вирішили зробити вихідним днем… і перенесли робочий день на 11 січня".

Деталі: Таким чином, у січні на різдвяні свята українці відпочиватимуть 4 дні поспіль: 4, 5 (субота і неділя), 6 і 7 числа (Різдво).

"Українська правда" у Threads

Теми: святкуванняКабінет міністрівробота
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