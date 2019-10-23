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Правительство подарило украинцам на Рождество длинные выходные

Среда, 23 октября 2019, 17:14

Правительство перенесло рабочий день с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января, таким образом, в январе следующего года у граждан будет 4 выходных подряд.

Источник: брифинг по итогам заседания правительства 23 октября

Прямая речь премьер-министра Алексея Гончарука: "6 число мы решили сделать выходным днем ... и перенесли рабочий день на 11 января".

Детали: Таким образом, в январе на рождественские празники украинцы будут отдыхать 4 дня подряд: 4, 5 (суббота и воскресенье), 6 и 7 числа (Рождество).

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Темы: празднованияКабинет министровробота
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