Правительство подарило украинцам на Рождество длинные выходные

3453 просмотра
Среда, 23 октября 2019, 17:14

Правительство перенесло рабочий день с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января, таким образом, в январе следующего года у граждан будет 4 выходных подряд.

Источник: брифинг по итогам заседания правительства 23 октября

Прямая речь премьер-министра Алексея Гончарука: "6 число мы решили сделать выходным днем ... и перенесли рабочий день на 11 января".

Детали: Таким образом, в январе на рождественские празники украинцы будут отдыхать 4 дня подряд: 4, 5 (суббота и воскресенье), 6 и 7 числа (Рождество).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: празднования


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский почтил память погибших за единство Украины и отправится на Донбасс 14 октября 2019, 10:58
В День защитника движение в центре Киева перекроют: массовые акции 14 октября 2019, 08:59
Покрова: Участников акций предупредили о возможных провокациях 13 октября 2019, 15:33
Все новости
Главные новости
Горбатюка уволили из ГПУ
Похищенного под Киевом младенца нашли
Порошенко и Мальдивы: суд дал ГБР доступ к данным журналистов "Схем"
Свидетеля взяток в Раде покажут по ТВ
Все новости
соцсети

В Instagram исчезнут фильтры с эффектом красоты

Ученые доказали

Ученые создали искусственный лист, который будет производить топливо

holiday

Стоит ли заранее наряжать новогоднюю елку? объясняет психолог

Поиск по сайту
Архив
Весь архів