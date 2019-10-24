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Ліга Чемпіонів. "Барселона" насилу здолала "Славію", "Інтер" та "Ліверпуль" беруть по три очки

Четвер, 24 жовтня 2019, 00:04

Матчами у середу 23 жовтня завершився 3 тур групового турніру Лігу Чемпіонів.

У групі Е "Ліверпуль" з рахунком 4:1 розгромив на виїзді бельгійський "Генк". В іншому матчі групи "Наполі" та "Зальцбург" влаштували гольову феєрію. 

Італійці зуміли виграти з рахунком 3:2. У складі австрійців дубль на свій рахунок записав 19-річний норвезький форвард Ерланд Холанд.

Італійський "Інтер" в групі F з рахунком 2:0 переграв дортмундську "Боруссію". В іншому матчі групи іспанська "Барселона" мала проблеми у виїзному матчі зі "Славією" з Праги. "Барселона" перемогла з рахунком 2:1. 

Рахунок в матчі відкрив Ліонель Мессі. Після забитого голу Мессі став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, котрий забивав голи у 15 сезонах поспіль.

У групі G німецький "Лейпциг" з рахунком 2:1 здолав російський "Зеніт". Причому, німецька команда після першого тайму поступалася. 

Португальська "Бенфіка" у цій же групі з рахунком 2:1 перемогла французький "Ліон".

Лондонський "Челсі" у групі H на виїзді вирвав перемогу у нідерландського "Аякса" з рахунком 1:0. В іншому матчі групи французький "Лілль" та іспанська "Валенсія" зіграли унічию - 1:1.

Українська правда
Теми: футбол
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