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Лига Чемпионов. "Барселона" с трудом одолела "Славию", "Интер" и "Ливерпуль" берут по три очка

Четверг, 24 октября 2019, 00:04

Матчами в среду 23 октября завершился 3 тур группового турнира Лигу Чемпионов.

В группе Е "Ливерпуль" со счетом 4:1 разгромил на выезде бельгийский "Генк". В другом матче группы "Наполи" и "Зальцбург" устроили голевую феерию.

Итальянцы сумели выиграть со счетом 3:2. В составе австрийцев дубль на свой счет записал 19-летний норвежский форвард Эрланд Холланд.

Итальянский "Интер" в группе F со счетом 2:0 переиграл дортмундскую "Боруссию". В другом матче группы испанская "Барселона" имела проблемы в выездном матче со "Славией" из Праги. "Барселона" победила со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Лионель Месси. После забитого гола Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забивал голы в 15 сезонах подряд.

В группе G немецкий "Лейпциг" со счетом 2:1 одолел российский "Зенит". Причем, немецкая команда после первого тайма уступала.

Португальская "Бенфика" в этой же группе со счетом 2:1 победила французский "Лион".

Лондонский "Челси" в группе H на выезде вырвал победу у нидерландского "Аякса" со счетом 1:0. В другом матче группы французский "Лилль" и испанская "Валенсия" сыграли вничью - 1:1.

Украинская правда
Темы: футбол
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